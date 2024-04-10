В Оренбурге вода подошла к многоквартирным домам
Паводковая вода подошла к многоквартирным домам в Оренбурге, написал в своем Telegram-канале глава города Сергей Салмин.
«Вода подошла близко к многоквартирным домам на ул. Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-парк», но риск затопления сейчас отсутствует», - отметил он.
По словам Салмина, подтоплены здания в районе автомобильного моста и на набережной. Для сдерживания паводка используют водоналивные дамбы.
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга 10 апреля достиг 1022 сантиметров. При этом опасная отметка находится на уровне 930 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru