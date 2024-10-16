От «Койота» до «Бунина»: В подрыве московского ресторатора заподозрили его партнера

За полчаса до полуночи московское управление Следственного комитета РФ сообщило о задержании подозреваемого «в покушении на убийство двух и более лиц» и обнародовало видео обыска в его квартире.

Следствие указало на «50-летнего жителя Москвы», который является бизнес-партнером Мишачева. На оперативных кадрах видно лежащего на полу плотного мужчину с голым торсом и большое количество оружия, найденное у него дома. Журналисты, в частности, разглядели несколько карабинов «Сайга-410» и «Вепрь-12», патроны, ножи и камуфляж.

Источник РИА Новости назвал имя задержанного.

«Задержан Виталий Слободяник», - сказал источник агентства, отметив, что тот может быть украинским налогоплательщиком, поскольку владеет в этой стране ДРФО - регистрационным номером учетной карточки плательщика налогов.

При этом, по данным RTVI, следы Слободяника ведут не на Украину, а в Белоруссию.

«Подозреваемый — гражданин Беларуси, уроженец города Кобрин Виталий Слободяник. Он числится соучредителем компании "Шейкер групп", гендиректором которой является пострадавший при взрыве бизнесмен Виктор Мишачев. Судя по соцсетям Слободяника, мужчина служил в белорусском спецназе», - отмечает издание.

ТАСС пишет, что Слободяник с Мишачевым учредили 12 компаний, 10 из которых сегодня работают в индустрии баров и общепита.

«География общего бизнеса распространяется на Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловскую область. В трех компаниях - ООО "Меркурий", ООО "Капитан" и ООО "Шейкер групп" - у мужчин равные доли в размере 25%. В двух последних Мишачев также является генеральным директором», - выяснило информагентство.

Изначально Мишачева называли совладельцем бара «Гадкий койот» (Coyote Ugly), под этим брендом работают три заведения – в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

По данным открытых источников. Мишачев является гендиректором ООО «Шейкер групп».

«Виктор Мишачев — учредитель компании «Шейкер Групп» (объединяет бары «Гадкий Койот», Humans Seafood Bar, True Cost, «Говяdина») и соучредитель «Китчен Бургер», - уточняет RTVI.