У подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве найден схрон оружия
16 октября 202400:42
Полицейские провели обыск по месту проживания подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена в Москве, сообщает «Лента.ру».
Во время обысков найден схрон с оружием: несколько автоматов, патроны и военная экипировка.
15 октября был взорван внедорожник Tank, принадлежавший 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву. Он является совладельцем сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство неизвестные оставили на капоте машины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru