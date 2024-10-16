У подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве найден схрон оружия

Полицейские провели обыск по месту проживания подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена в Москве, сообщает «Лента.ру».

Во время обысков найден схрон с оружием: несколько автоматов, патроны и военная экипировка.

15 октября был взорван внедорожник Tank, принадлежавший 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву. Он является совладельцем сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство неизвестные оставили на капоте машины.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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