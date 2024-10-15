Криминалист допустил, что владельца подорванной машины в Москве могли припугнуть

«Не факт, что хотели убить, может, хотели и напугать. Хотя, когда устанавливают взрывное устройство, как говорится, о запугивании речи не идет», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Игнатова, в подобных ситуациях все зависит от мощности взрывного устройства. К примеру, если на машину установили серьезную тротиловую шашку, приоритетной версией может стать попытка убийства. При этом показательно, что присутствие ребенка в машине также не остановило исполнителей от того, чтобы привести взрывное устройство в действие.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва автомобиля пострадали три человека, в том числе ребенок. В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией подрыва автомобиля на юго-западе Москвы является предпринимательская деятельность владельца машины, напоминает «Радиоточка НСН».

