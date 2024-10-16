СМИ: Подозреваемый в подрыве машины в Москве может платить налоги на Украине

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве является украинским налогоплательщиком, сообщает РИА Новости.

Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов).

Этим номером владеют физические лица, имеющие объекты налогообложения или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Ранее полицейские провели обыск по месту проживания подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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