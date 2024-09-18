От «Kingsman» до Израиля: Чем грозит миру «операция с пейджерами» в Ливане

АТАКА ЛИВАНА: «ВЗРЫВЧАТКА ИЛИ ХАКЕРЫ?»

Вечером 17 сентября в Ливане начали происходить необычные события. По всей стране начали взрываться пейджеры, владельцами которых были члены «Хезболла».

Взрывы продолжались в течение часа в разных частях Ливана – и в столице республики, Бейруте, и на юге, и в других регионах страны. Глава Минздрава этой страны Фирас Абъяд заявил, что в результате атаки пострадали более 4 тысяч человек, а погибли не менее 11. В их числе есть и гражданские. В частности, сообщалось о гибели восьмилетней девочки. В числе раненных посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, который, по некоторым данным, остался без глаза. Многие пострадавшие в тяжелом состоянии с ранениями лица, рук и живота.

Изначально сообщалось, что причиной взрывов пейджеров, которыми пользовались для связи члены движения «Хезболла» мог быть их перегрев в результате хакерской атаки. Позже в СМИ появилась версия о взрывчатке в новой партии пейджеров. Телеканал Al Jazeera сообщил, ссылаясь на источник в ливанских службах безопасности, что взорвавшиеся пейджеры были ввезены в Ливан пять месяцев назад, при этом они были начинены взрывчаткой весом менее 20 грамм.

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден также склоняется к версии о взрывчатке.

«Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака», - написал Сноуден в соцсети X.

При этом он сравнил произошедшее с терроризмом и заявил об «ужасающем прецеденте».

«Если бы фабрики выпускали начиненные взрывчаткой iPhone, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент был создан сегодня. Ничто не может это оправдать. Это преступление», — возмутился экс-сотрудник ЦРУ.

При этом простые граждане, узнав о способе атаке Ливана, вспомнили яркие картинки из фильма Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба», в котором произошла кровавая бойня, управляемая через телефонные SIM-карты.