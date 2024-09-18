От «Kingsman» до Израиля: Чем грозит миру «операция с пейджерами» в Ливане
В ООН осудили атаку тысяч людей, Сноуден напугал обладателей iPhone «ужасающим прецедентом», эксперты ждут ударов ИЗраиля и Ливана, а россияне вспоминают кровавый фильм Мэттью Вона.
Мир отходит от шока, вызванного беспрецедентной серией взрывов пейджеров в Ливане, в результате чего пострадали более четырех тысяч человек.
СМИ уверены, что за атакой членов движения «Хезболла» стоит Израиль и ждут ответного или превентивного удара, при этом сама суть произошедшего испугала экс-сотрудника спецслужб США Эдвард Сноуден, а журналисты вспомнили фильм «Kingsman» с взрывающимися головами.
АТАКА ЛИВАНА: «ВЗРЫВЧАТКА ИЛИ ХАКЕРЫ?»
Вечером 17 сентября в Ливане начали происходить необычные события. По всей стране начали взрываться пейджеры, владельцами которых были члены «Хезболла».
Взрывы продолжались в течение часа в разных частях Ливана – и в столице республики, Бейруте, и на юге, и в других регионах страны. Глава Минздрава этой страны Фирас Абъяд заявил, что в результате атаки пострадали более 4 тысяч человек, а погибли не менее 11. В их числе есть и гражданские. В частности, сообщалось о гибели восьмилетней девочки. В числе раненных посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, который, по некоторым данным, остался без глаза. Многие пострадавшие в тяжелом состоянии с ранениями лица, рук и живота.
Изначально сообщалось, что причиной взрывов пейджеров, которыми пользовались для связи члены движения «Хезболла» мог быть их перегрев в результате хакерской атаки. Позже в СМИ появилась версия о взрывчатке в новой партии пейджеров. Телеканал Al Jazeera сообщил, ссылаясь на источник в ливанских службах безопасности, что взорвавшиеся пейджеры были ввезены в Ливан пять месяцев назад, при этом они были начинены взрывчаткой весом менее 20 грамм.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден также склоняется к версии о взрывчатке.
«Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака», - написал Сноуден в соцсети X.
При этом он сравнил произошедшее с терроризмом и заявил об «ужасающем прецеденте».
«Если бы фабрики выпускали начиненные взрывчаткой iPhone, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент был создан сегодня. Ничто не может это оправдать. Это преступление», — возмутился экс-сотрудник ЦРУ.
При этом простые граждане, узнав о способе атаке Ливана, вспомнили яркие картинки из фильма Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба», в котором произошла кровавая бойня, управляемая через телефонные SIM-карты.
ОТВЕТНЫЙ УДАР: «ТРИ ДНЯ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ»
«Хезболла» и власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль, однако в Тель-Авиве пока не спешат признаваться в спецоперации.
The New York Times пишет, ссылаясь на американских чиновников, что за «операцией с пейджерами» стоят израильтяне, «спрятавшие» взрывные устройства в партии тайваньских пейджеров. При этом издание Axios утверждает, что эта операция была одобрена в ходе встреч премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с министрами и руководителями спецслужб этой страны.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в беседе с НСН согласился с этим мнением и предупредил об ответном ударе. Правда, пока непонятно, кто первым его нанесет – Ливан или Израиль?
«Пока что официально в Израиле об этом не объявили, но, судя по всему, это была спецоперация израильской разведки по нанесению удара боевикам «Хезболлы». Все без исключения, раненные и погибшие, у кого были пейджеры – это люди, которые принадлежат к группировке «Хезболла». Они пользовались своей закрытой сетью для пересылки сообщений, чтобы обеспечить себе закрытую закодированную связь. Именно они были целью этой атаки. (…) Удар по Израилю может произойти в ближайшие сутки, но, поскольку сейчас фактически «Хезболла» лишена четкой системы и структуры командования, возможно, немедленной реакции со стороны «Хезболлы» не будет. Но может произойти превентивный удар Израиля, поскольку «Хезболла» сейчас обезглавлена», - пояснил Ципис.
Со своей стороны, директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН высказал мнение, что удар Ливана произойдет в течение трех дней.
«Ливан собирается в отместку провести жесткую операцию в военном плане. Думаю, что это буквально вопрос одного-двух, может быть, максимум трех дней. Очевидно, что Ливан это без ответа не оставит», – уверен Сафаров.
Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осудила атаку Ливана, назвав ее «тревожной эскалацией». При этом на момент выхода материала в Кремле не комментировали данный инцидент.
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