СМИ: Иранский посол потерял глаз при детонации пейджеров в Ливане
Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани серьезно пострадал в результате взрыва пейджера, который дипломат имел при себе. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Отмечается, что из-за детонации устройства посол потерял один глаз и повредил другой. Дипломата доставили для лечения в Тегеран.
Ранее в ряде районов Ливана взорвались пейджеры, которыми пользуются для связи члены движения «Хезболлах». В результате погибли восемь человек, еще 2,8 тысячи пострадали. По данным МИД Ливана, причиной ЧП стала кибератака Израиля, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru