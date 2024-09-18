СМИ: Иранский посол потерял глаз при детонации пейджеров в Ливане

Отмечается, что из-за детонации устройства посол потерял один глаз и повредил другой. Дипломата доставили для лечения в Тегеран.

Ранее в ряде районов Ливана взорвались пейджеры, которыми пользуются для связи члены движения «Хезболлах». В результате погибли восемь человек, еще 2,8 тысячи пострадали. По данным МИД Ливана, причиной ЧП стала кибератака Израиля, пишет Ura.ru.

