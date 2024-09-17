«Экстренная реакция»: Военную операцию Ливана против Израиля предрекли через три дня
Атаки Израиля ставят на грань коллапса существование еврейского государства, многие мусульманские страны сплотятся против него, отметил в эфире НСН Раджаб Сафаров.
Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля, это вопрос одного-трех дней, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что 2750 человек получили ранения при взрыве пейджеров в стране. По его словам, восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Он отметил, что больницы на юге Бейрута переполнены. Власти Ливана назвали детонацию пейджеров актом израильской агрессии. В свою очередь газета Haaretz сообщила, что Ливан в ближайшее время может начать военную операцию против Израиля.
«Все будут знать, что Израиль готов на такие пакости, и, конечно же, за это будет нести ответственность. Ливан собирается в отместку провести жесткую операцию в военном плане. Думаю, что это буквально вопрос одного-двух, может быть, максимум трех дней. Все-таки, задача новая, ливанцам нужно будет быстро скоординировать и скорректировать свои операции, которые тайно разрабатывались в случае экстренной реакции. Для этого нужно будет скорректировать свой план относительно реалий, которые сейчас имеются. В данном случае очевидно, что Ливан это без ответа не оставит», – сказал Сафаров.
Он отметил, что подобные атаки Израиля ставят на грань коллапса существование еврейского государства.
«Какими бы ни были носители этих пейджеров и планшетов, они являются людьми, очень многие из них просто гражданские люди. Проводить чудовищные кибератаки стало государственной политикой Израиля, они приводят к серьезным последствиям с многочисленными жертвами и, собственно говоря, ставит на грань коллапса существование целого государства», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Сафаров выразил уверенность, что атака в Ливане заставит многие мусульманские страны сплотиться для борьбы против Израиля.
«Ситуация ухудшит позиции этого государства и заставит объединиться многих приверженцев ХАМАС, «Хезболлы», а также другие мусульманские страны во имя борьбы против Израиля и во имя защиты от кибератак и террористических атак со стороны Израиля», – добавил он.
Пейджеры в Ливане начали детонировать в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Тогда ливанское агентство NNA заявило о десятках раненых, позже появились сообщения о переполненных больницах, а также о ранении высокопоставленных лиц. Одним из них стал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, сообщало иранское агентство Mehr.
Телеканал отмечает, что несколько месяцев назад лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал членов группировки отказаться от использования смартфонов. Он заявил, что у Израиля есть технологии, позволяющие взламывать эти устройства, передает «Радиоточка НСН».
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