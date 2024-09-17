«Экстренная реакция»: Военную операцию Ливана против Израиля предрекли через три дня

Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля, это вопрос одного-трех дней, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.

Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что 2750 человек получили ранения при взрыве пейджеров в стране. По его словам, восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Он отметил, что больницы на юге Бейрута переполнены. Власти Ливана назвали детонацию пейджеров актом израильской агрессии. В свою очередь газета Haaretz сообщила, что Ливан в ближайшее время может начать военную операцию против Израиля.