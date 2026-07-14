«ДОТА» И ТЕРАКТ: В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ КИЕВСТОНЕРА

Настоящее имя 34-летнего Киевстонера - Альберт Васильев. Он родился в Киеве и стал известен широкой публике как участник группы «Грибы», выпустившей в 2017 году знаменитый хит «Тает лед» и резонансный клип на эту песню.

14 июля ФСБ России сообщила о причастности Киевстонера к подготовке диверсии в Подмосковье.

«Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев, украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним "Киевстонер"», - отмечается в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости. По данным ФСБ, блогер сейчас проживает «в Словакии и Испании».

Как уточнил источник «Коммерсанта», через Словакию, Польшу и Белоруссию под видом керамической плитки в Подмосковье были доставлены 35 FPV-дронов, с помощью которых планировалось нанести удар по объектам военной инфраструктуры и одному из ведущих предприятий ВПК России. Об операции, в которой СБУ помогали спецслужбы европейских стран, ФСБ узнала благодаря разведданным.

«Являясь в определенном смысле известным музыкантом, рэпером в РФ, он пошел не просто на сотрудничество с украинскими спецслужбами, а, по установленным фактам, осуществлял контроль и управление логистикой доставки дронов в РФ и последующую эвакуацию террористов с территории РФ», – сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин Telegram-каналу «Кровавая барыня».

При этом сам Васильев причастность к теракту отрицает. В Сети появились видеообращения блогера, где он утверждает, что «чилит и играет в Dota».

«Я сбитый летчик. Зачем столько бабок тратить, чтобы обозначить меня вот так? Я не знаю, кто это сделал, это самая беспонтовая инвестиция. Я чилю и играю в Dota, какая организация чего-то?» - заявил Киевстонер.