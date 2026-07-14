От Басты до Сабурова: С кем из звезд «засветился» разоблаченный ФСБ блогер Киевстонер
Украинский блогер называл братом рэпера Басту, сыграл футбольного фаната в «Майоре Громе» и участвовал в телешоу с иноагентами Шацем и Дудем.
ФСБ обвинило в причастности к подготовке крупного теракта в Подмосковье известного блогера и экс-участника группы «Грибы» Киевстонера, внесенного в России в список террористов и экстремистов. Сам шоумен уже выступил с опровержением, при этом СМИ вспоминают его дружбу с российским рэпером Бастой.
«ДОТА» И ТЕРАКТ: В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ КИЕВСТОНЕРА
Настоящее имя 34-летнего Киевстонера - Альберт Васильев. Он родился в Киеве и стал известен широкой публике как участник группы «Грибы», выпустившей в 2017 году знаменитый хит «Тает лед» и резонансный клип на эту песню.
14 июля ФСБ России сообщила о причастности Киевстонера к подготовке диверсии в Подмосковье.
«Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев, украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним "Киевстонер"», - отмечается в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости. По данным ФСБ, блогер сейчас проживает «в Словакии и Испании».
Как уточнил источник «Коммерсанта», через Словакию, Польшу и Белоруссию под видом керамической плитки в Подмосковье были доставлены 35 FPV-дронов, с помощью которых планировалось нанести удар по объектам военной инфраструктуры и одному из ведущих предприятий ВПК России. Об операции, в которой СБУ помогали спецслужбы европейских стран, ФСБ узнала благодаря разведданным.
«Являясь в определенном смысле известным музыкантом, рэпером в РФ, он пошел не просто на сотрудничество с украинскими спецслужбами, а, по установленным фактам, осуществлял контроль и управление логистикой доставки дронов в РФ и последующую эвакуацию террористов с территории РФ», – сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин Telegram-каналу «Кровавая барыня».
При этом сам Васильев причастность к теракту отрицает. В Сети появились видеообращения блогера, где он утверждает, что «чилит и играет в Dota».
«Я сбитый летчик. Зачем столько бабок тратить, чтобы обозначить меня вот так? Я не знаю, кто это сделал, это самая беспонтовая инвестиция. Я чилю и играю в Dota, какая организация чего-то?» - заявил Киевстонер.
ОТ БАСТЫ ДО САБУРОВА
Киевстонер известен в России не только как видеоблогер. Он выступал соведущим рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) на шоу «GazLive», а также участвовал с ним в YouTube-проекте «Вопрос ребром», пишет издание «Абзац». На заре их сотрудничества Киевстонер рассказывал о поддержке со стороны Басты.
«Вася Ноггано — это ма ныгга. Кто бы там не шушукал, что он коммерс, Василий — это самый настоящий штрих, которого я знаю. Он может не быть искренним с вами, но когда я сидел с ним в гримерке, я видел перед собой того же штриха, которым он был в 2008 году. Мы знакомы не очень долго, но я постоянно получаю от него поддержку. Он может мне просто написать, спросить: “Что ты, как ты?”. Не подумай, я этим не хвастаю», - говорил он в интервью изданию The Flow весной 2017 года.
В декабре 2023 года Киевстонер говорил, что Баста для него по-прежнему является «братом» и он не разделяет возмущение украинцев в адрес российского рэпера, отмечает «Фонтанка». Вместе с тем Васильев негативно высказывался о творчестве российских рэперов и рэпе в целом.
«Я тебе что хочу сказать: мне по барабану (в оригинале другое слово) на рэп. Мне всеравно, что типы подумают и кто что скажет в сети. Русские типы, которые слушают один лишь русский рэп, в такой музыке не шарят. Я из русских слушаю только стариков, которые продолжают творить: Черная Экономика, the Chemodan, Честер Небро, Ноггано, ОУ74. Я ни с кем спецом не контачу, вот Грязный Луи мне как-то написал, выразил респект, мне было очень приятно. И с Казяном плотно общаюсь, сильнейший тип», - говорил он во все том же интервью The Flow.
Киевстонер также успел сняться в российском супергеройском фильме «Майор Гром: Чумной доктор» 2021 года в роли Игната «Бустера», лидера банды футбольных фанатов и осведомителя майора Грома. В настоящее время на официальном канале издательства Bubble Comics на Rutube есть видео под названием «Киевстонер против Чумного доктора».
«Киевстонер рассказывает, что за делюга происходит. Есть у него знакомый, Майор Гром, они с детства знакомы. Но вот нарисовался штрих один, Чумной Доктор, и теперь Майору Грому надо этот движ разрулить», - говорится в аннотации.
В 2023 году Васильев стал героем известного шоу «ЧБД» («Что было дальше?»). При этом его напарником был комик Михаил Шац, признанный в РФ иноагентом, а одним из ведущих той программы был известный стендапер Нурлан Сабуров, которому в феврале 2026 года запретили на 50 лет въезд в РФ. Кроме того, в сентябре 2025 года Киевстонер стал гостем на YouTube-шоу иноагента Юрия Дудя.
Вместе с тем на Украине ранее обвиняли Васильева в работе на российскую пропаганду, а сам он признавался, что ему никогда не будет импонировать лидер киевского режима Владимир Зеленский. Кроме того, он называл «репрессиями» насильную мобилизацию со стороны украинского ТЦК, отмечает «Фонтанка».
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