В Крыму четыре города обесточены из-за атак ВСУ
Четыре города и шесть районов обесточены из-за атак ВСУ на объекты электроснабжения в Крыму. Об этом сообщила компания «Крымэнерго».
Без электричества остались Джанкой, Красноперекопск, Армянск и Евпатория. Кроме того, проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском районах.
Как отметили в «Крымэнерго», энергообъекты в республике продолжают подвергаться атаке противника, энергетики работают круглосуточно.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что во всех муниципальных образованиях региона будет сокращено уличное освещение, при этом ограничения не затронут жилые дома.
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