Песков: Гарантии безопасности для Украины невозможно сформулировать без России

Намерения Евросоюза отстранить Россию от украинского вопроса исключают возможность участия стран Европы в урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Как пишет RT, он отметил, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о разработке гарантий безопасности для Украины без включения в этот процесс Москвы, говорят о тупиковости позиции европейцев.

«Формулировать гарантии безопасности для Украины без участия России невозможно», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что так называемая «коалиция желающих» является коалицией подстрекателей войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаРоссияДмитрий Песков

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