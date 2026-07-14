Песков: Гарантии безопасности для Украины невозможно сформулировать без России
Намерения Евросоюза отстранить Россию от украинского вопроса исключают возможность участия стран Европы в урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о разработке гарантий безопасности для Украины без включения в этот процесс Москвы, говорят о тупиковости позиции европейцев.
«Формулировать гарантии безопасности для Украины без участия России невозможно», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что так называемая «коалиция желающих» является коалицией подстрекателей войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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