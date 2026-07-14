Песков: Россия научилась обходить введенные против нее санкции
Россия традиционно считает введённые против неё санкции незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщает RT, он отметил, что Россия адаптировались уже к десяткам тысяч рестрикций.
«Мы научились обходить эти санкции... минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз пока не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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