В Кремле назвали ошибочной позицию Азербайджана по Украине

Точка зрения президента Азербайджана Ильхама Алиева по украинскому вопросу ошибочна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

«И мы будем последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной», - указал представитель Кремля.

Накануне Алиев, отвечая на вопрос украинского журналиста, заявил, что Азербайджан продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Вместе с тем Песков отметил, что Москва придерживается прагматичного подхода и планирует всемерно развивать отношения с Азербайджаном.

Ранее Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений Азербайджана и России. По словам политика, страны продолжают контакты на различных уровнях.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:АзербайджанРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры