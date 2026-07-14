В Кремле назвали ошибочной позицию Азербайджана по Украине
Точка зрения президента Азербайджана Ильхама Алиева по украинскому вопросу ошибочна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И мы будем последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной», - указал представитель Кремля.
Накануне Алиев, отвечая на вопрос украинского журналиста, заявил, что Азербайджан продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
Вместе с тем Песков отметил, что Москва придерживается прагматичного подхода и планирует всемерно развивать отношения с Азербайджаном.
Ранее Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений Азербайджана и России. По словам политика, страны продолжают контакты на различных уровнях.
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