Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов в страны ЕАЭ

Отмечается, что запрет будет действовать «до насыщения внутренного рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов» ЕАЭС.

«Решение принято в целях обеспечения стабильного функционирования внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов, защиты энергетической безопасности республики, недопущения возникновения дефицита», - говорится в постановлении.

Кроме того, правительство Киргизии до 1 апреля 2027 года приостановило действие запрета на ввоз в страну нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом.

Ранее власти Казахстана, в рамках борьбы с нелегальным вывозом топлива, ограничили въезд автомобилей из России одним разом в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

