Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов в страны ЕАЭ
Власти Киргизии запретили вывоз нефти и нефтепродуктов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба кабмина республики.
Отмечается, что запрет будет действовать «до насыщения внутренного рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов» ЕАЭС.
«Решение принято в целях обеспечения стабильного функционирования внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов, защиты энергетической безопасности республики, недопущения возникновения дефицита», - говорится в постановлении.
Кроме того, правительство Киргизии до 1 апреля 2027 года приостановило действие запрета на ввоз в страну нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом.
Ранее власти Казахстана, в рамках борьбы с нелегальным вывозом топлива, ограничили въезд автомобилей из России одним разом в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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