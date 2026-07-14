График веерных отключений электроэнергии ввели в Севастополе

В своём Telegram-канале он написал, что все профильные службы в настоящее время работают над устранением последствий, однако «Севастопольэнерго» вынужденно вводит график веерных отключений.

«Два часа со светом — шесть часов без него», — уточнил чиновник.

Развожаев также призвал горожан сократить потребление электроэнергии, а бизнесменов - ограничить использование энергоёмкого оборудования.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что во всех муниципальных образованиях республики будет сокращено уличное освещение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

