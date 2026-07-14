График веерных отключений электроэнергии ввели в Севастополе
Из-за вражеских атак возможности энергосистемы Севастополя временно ограничены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В своём Telegram-канале он написал, что все профильные службы в настоящее время работают над устранением последствий, однако «Севастопольэнерго» вынужденно вводит график веерных отключений.
«Два часа со светом — шесть часов без него», — уточнил чиновник.
Развожаев также призвал горожан сократить потребление электроэнергии, а бизнесменов - ограничить использование энергоёмкого оборудования.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что во всех муниципальных образованиях республики будет сокращено уличное освещение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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