График веерных отключений электроэнергии ввели в Севастополе

Из-за вражеских атак возможности энергосистемы Севастополя временно ограничены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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В своём Telegram-канале он написал, что все профильные службы в настоящее время работают над устранением последствий, однако «Севастопольэнерго» вынужденно вводит график веерных отключений.

«Два часа со светом — шесть часов без него», — уточнил чиновник.

Развожаев также призвал горожан сократить потребление электроэнергии, а бизнесменов - ограничить использование энергоёмкого оборудования.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что во всех муниципальных образованиях республики будет сокращено уличное освещение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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