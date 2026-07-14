ФСБ сорвала атаку на предприятие ВПК в Московской области

По данным российской стороны, груз разместили в заранее арендованном ангаре рядом с объектом планируемой атаки. Для легенды украинские агенты дистанционно заказали в складское помещение доставку строительных и отделочных материалов. В качестве исполнителя теракта Киев через контакты в запрещенной в РФ террористической организации привлек россиянина - бывшего члена этнической преступной группировки. Ранее он отбывал длительное наказание за тяжкие преступления.

Также ФСБ установила, что к организации преступления и руководству пособниками причастен украинский рэпер и актер Альберт Васильев, известный под псевдонимом «Киевстонер». В ведомстве обратили внимание, что мужчина является гражданином Украины и США, в настоящее время проживает в Испании и Словакии и занимается в том числе распространением наркотиков.

В связи с ЧП следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о теракте.

Ранее российские силовики пресекли атаки с применением БПЛА по военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях, пишет 360.ru.

