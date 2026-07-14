Путин поручил закрепить в законе понятие «стажер»
Президент Владимир Путин поручил обеспечить принятие документов, которые законодательно закрепят понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку». Об этом сообщается в пересне поручений на сайте Кремля.
Глава государства поставил такую задачу перед правительством и Госдумой.
«С учетом ранее данных поручений обеспечить принятие в весеннюю сессию 2026 года федеральных законов, предусматривающих закрепление понятий "стажер" и "трудоустройство на стажировку"... установление возможности заключать ученический договор между работником и работодателем», - указано в документе.
Исполнить поручение необходимо до 1 августа.
Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о закреплении в Трудовом кодексе понятий «стажер» и «стажировка в сфере труда», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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