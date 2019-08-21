Освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» оказалось под угрозой

Подъем уровня Амура может осложнить транспортировку очередной партии косаток, содержащихся в приморской бухте Средней. Как сообщает Москва 24, по плану процесс должен начаться завтра, 22 августа.

Как отметили в компании, участвующей в перевозке животных, при уровне в 620 см река начнет топить причалы и в Хабаровске и у села Иннокентьевка в Николаевском районе. Соответственно, будет невозможно осуществить погрузку.

По данным на утро среды, 21 августа уровень Амура составляет 602 см. В Хабаровске уже подтопило нижнюю прогулочную зону набережной, некоторые дворы, участки нескольких дорог. При этом синоптики в ближайшие дни прогнозируют подход нового циклона из Монголии.

Тем временем, в связи с приближением осени в «Гринпис» призывают ускорить перевозку к месту выпуска оставшихся в «китовой тюрьме» 81 белух и двух косаток. В компании обеспокоены тем, что Охотское море может замерзнуть раньше, чем будут выпущены остающиеся, пишут «Известия».

Тихоокеанский флот отказался помогать в освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Напомним, с лета прошлого ода в бухте Средней содержались 90 белух и 11 косаток. Их планировали продать в Китай. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

Первую партию животных отпустили в Охотское море 27 июня. Ученые установили на них спутниковые метки, благодаря которым удалось обнаружить животных в районе Шантарских островов.

Замруководителя программы «Белуха-Белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени Северцова (ИПЭЭ) РАН Дмитрий Глазов в эфире НСН отметил необходимость длительного наблюдения за животными после их освобождения.

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Фото: РИА Новость
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