Освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» оказалось под угрозой

Подъем уровня Амура может осложнить транспортировку очередной партии косаток, содержащихся в приморской бухте Средней. Как сообщает Москва 24, по плану процесс должен начаться завтра, 22 августа.

Как отметили в компании, участвующей в перевозке животных, при уровне в 620 см река начнет топить причалы и в Хабаровске и у села Иннокентьевка в Николаевском районе. Соответственно, будет невозможно осуществить погрузку.

По данным на утро среды, 21 августа уровень Амура составляет 602 см. В Хабаровске уже подтопило нижнюю прогулочную зону набережной, некоторые дворы, участки нескольких дорог. При этом синоптики в ближайшие дни прогнозируют подход нового циклона из Монголии.

Тем временем, в связи с приближением осени в «Гринпис» призывают ускорить перевозку к месту выпуска оставшихся в «китовой тюрьме» 81 белух и двух косаток. В компании обеспокоены тем, что Охотское море может замерзнуть раньше, чем будут выпущены остающиеся, пишут «Известия».