Тихоокеанский флот отказался помогать в освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Также Вячеслав Бизиков ответил на вопрос НСН, почему двух косаток и шесть белух, которых фурами доставили из бухты Средней к месту выпуска в Охотское море, отпустили 27 июня без передержки, хотя об этом тоже говорилось на консилиуме 18 июня.

«Вольеры для передержки китообразных в месте выпуска были подготовлены, но на момент прибытия животных на место выпуска на море разыгрался шторм, и он выбросил вольеры на берег. Из-за шторма выпуск китообразных задержался на два дня. Когда шторм утих, животные уже шесть дней находились в транспортировочных ваннах, и времени на восстановление вольеров не было. В интересах сохранения китообразных надо было выпускать их как можно скорее», - объяснил он.

Поэтому, по словам ученого, решили выпускать животных с использованием транспортной клети. В ней китам делали массаж, устраняя онемение и восстанавливая мышечный тонус.

«После восстановления подвижности косаток и белух выпускали в море. Мониторинг последующих миграций млекопитающих показывает, что они вернулись к естественному образу жизни и питания. Косатки плывут вместе в направлении Шантарских островов, а белухи мигрируют в заливе Екатерины, перемещаясь за сутки на 20-40 км», - сообщил Бизиков.

Напомним, ранее природозащитники из «Greenpeace Россия» и «Эковахты Сахалина» обвинили ВНИРО в том, что животных не выпустили, а фактически выкинули в море, не дав им возможности адаптироваться после шестидневого путешествия по суше.

Сейчас в бухте Средней остаются 7 косаток и 81 белуха.

