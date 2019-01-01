Тихоокеанский флот отказался помогать в освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Об этом НСН сообщили в Минприроды.
Тихоокеанский флот отказался помогать с транспортировкой косаток и белух из бухты Средней. Об этом сообщили в Минприроды в ответ на запрос НСН. Как уточнили в ведомстве, на научном консилиуме по мормлекам, который состоялся 18 июня в Росрыболовстве, замдиректора ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по науке Вячеслав Бизиков сообщил, что ВНИРО попросил командование Тихоокеанского флота (ТФ) рассмотреть возможность привлечения сил и средств флота для транспортировки китов.
«И ответа на тот момент не было. Сейчас ответ от ТФ поступил, и он отрицательный. Так что этот вопрос закрыт», - подчеркнул Бизиков.
Впервые о готовности ТФ помочь в деле освобождения животных из «китовой тюрьмы» стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда об этом заявили в пресс-службы флота. В мае эту информацию подтвердил замначальника вспомогательного флота ТОФ Александр Шехунов, который сообщил, что готов рассмотреть техзадание с параметрами транспортировки мормлеков.
Также Вячеслав Бизиков ответил на вопрос НСН, почему двух косаток и шесть белух, которых фурами доставили из бухты Средней к месту выпуска в Охотское море, отпустили 27 июня без передержки, хотя об этом тоже говорилось на консилиуме 18 июня.
«Вольеры для передержки китообразных в месте выпуска были подготовлены, но на момент прибытия животных на место выпуска на море разыгрался шторм, и он выбросил вольеры на берег. Из-за шторма выпуск китообразных задержался на два дня. Когда шторм утих, животные уже шесть дней находились в транспортировочных ваннах, и времени на восстановление вольеров не было. В интересах сохранения китообразных надо было выпускать их как можно скорее», - объяснил он.
Поэтому, по словам ученого, решили выпускать животных с использованием транспортной клети. В ней китам делали массаж, устраняя онемение и восстанавливая мышечный тонус.
«После восстановления подвижности косаток и белух выпускали в море. Мониторинг последующих миграций млекопитающих показывает, что они вернулись к естественному образу жизни и питания. Косатки плывут вместе в направлении Шантарских островов, а белухи мигрируют в заливе Екатерины, перемещаясь за сутки на 20-40 км», - сообщил Бизиков.
Напомним, ранее природозащитники из «Greenpeace Россия» и «Эковахты Сахалина» обвинили ВНИРО в том, что животных не выпустили, а фактически выкинули в море, не дав им возможности адаптироваться после шестидневого путешествия по суше.
Сейчас в бухте Средней остаются 7 косаток и 81 белуха.
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