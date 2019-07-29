Особый противопожарный режим введен в 50 регионах России

Особый противопожарный режим введен на территории почти 50 регионов страны. Об этом проинформировало МЧС России. В ведомстве отметили, что особый режим в настоящее время действует в 24 субъектах, а в 23 – частично. В этих регионах устанавливаются дополнительные меры пожарной безопасности.

По данным МЧС, наиболее сложная ситуация с природными пожарами сохраняется в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Дым от лесных пожаров распространился на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс на молодежном форуме «Бирюса-2019» заявил, что бороться с лесными пожарами – все равно, что топить айсберги.

