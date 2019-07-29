МЧС РФ не послушалось красноярского губернатора - Сибирь тушить надо
Бороться с лесными пожарами – все равно, что топить айсберги, - считает Александр Усс. МЧС все же усилит группировку спасателей в трех регионах.
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС. Введен всего-то через пять дней после начала сбора подписей в интернете под петицией с требованием ввести режим ЧС в этих регионах и усилить меры по борьбе с пожарами. Число подписей перевалило за 400 тысяч. «Уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске», - пишут авторы петиции. Крупнейшие в России лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области охватили более двух с половиной миллионов гектаров. Дым от них накрыл Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтай, Хакасию и даже несколько областей Казахстана. Как мы сообщали ранее, в Омской области, по данным регионального Минздрава, количество обращений в скорую помощь более чем на 15%. Основные жалобы – на обострение хронических заболеваний органов дыхания.
В отличие от обеспокоенных масштабами бедствия жителей этих регионов кладезем оптимизма в сложившейся чрезвычайной ситуации оказался губернатор Красноярского края Александр Усс. Его заявление на молодежном форуме «Бирюса-2019» потрясает глубиной наблюдений и остроумием сравнений:
«Есть две категории территорий. Есть территории, которые называются зоной контроля, там, где пожары по определению не тушат. И есть зона охраны, где пожары тушатся. И вот что касается зоны контроля, пожары там возникают регулярно, в основном из-за грозовых активностей. Это было и 100, и 200, и 300, и 500 лет тому назад. Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. (…) Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».
Ситуация с пожарами в Красноярском крае - «достаточно сложная, но не критичная», - заявил глава региона.
По счастью, в руководстве МЧС России оптимизм красноярского губернатора, основанный на пятисотлетних наблюдениях, не разделяют. А потому, кроме введения режима ЧС, глава ведомства Евгений Зиничев принял решение увеличить силы и средства спасателей в зоне тушения пожаров. Сейчас для локализации очагов возгорания в лесах сил и средств недостаточно, признают в МЧС: только в трех регионах группировка должна быть усилена до 15 тысяч человек.
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