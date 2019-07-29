МЧС РФ не послушалось красноярского губернатора - Сибирь тушить надо

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС. Введен всего-то через пять дней после начала сбора подписей в интернете под петицией с требованием ввести режим ЧС в этих регионах и усилить меры по борьбе с пожарами. Число подписей перевалило за 400 тысяч. «Уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске», - пишут авторы петиции. Крупнейшие в России лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области охватили более двух с половиной миллионов гектаров. Дым от них накрыл Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтай, Хакасию и даже несколько областей Казахстана. Как мы сообщали ранее, в Омской области, по данным регионального Минздрава, количество обращений в скорую помощь более чем на 15%. Основные жалобы – на обострение хронических заболеваний органов дыхания.

В отличие от обеспокоенных масштабами бедствия жителей этих регионов кладезем оптимизма в сложившейся чрезвычайной ситуации оказался губернатор Красноярского края Александр Усс. Его заявление на молодежном форуме «Бирюса-2019» потрясает глубиной наблюдений и остроумием сравнений: