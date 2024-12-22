Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА
Орловская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Андрей Клычков.
По его словам, в поселке Стальной Конь загорелся объект топливной инфраструктуры. Начался пожар. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Утром 21 декабря ВСУ атаковали Казань восемью дронами. Несколько из них попали в жилые дома, где начались сильные пожары. Сообщалось, что в качестве укрытия от атаки местные жители использовали казанский метрополитен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru