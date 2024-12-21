Три украинских беспилотника сбили над территорией Крыма

Три украинских беспилотника уничтожили над территорией Крыма, сообщили в российском Минобороны.

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В российском оборонном ведомстве отметили, что три дрона сбили в период с 15:40 до 16:10.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о том, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 19 украинских беспилотников самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:КрымБеспилотникиМинобороны РФПВО

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