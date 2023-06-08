«До десяти лет»: Юрист назвал участь виновных в пропаже спирта со склада МВД
Иван Соловьев в эфире НСН счел позором всплывшие подробности о причастности полиции к истории с паленым сидром.
Виновные в пропаже спирта со склада самарской полиции могут получить до десяти лет тюрьмы только по основной статье, не считая должностных преступлений. Таким прогнозом в разговоре с НСН поделился заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В МВД выяснили, что «Мистер Сидр», который отравил насмерть более 30 человек, готовили из украденного со складов ведомства спирта. В пресс-службе министерстве сообщили, что полицейские установили факт хищения партии жидкости, которая хранилась на складе с 2012 года. По итогам проверки были задержаны два жителя Самары, а также сержант, который пропустил их на территорию склада.
«Я думаю, что это цепь трагических случайностей, но в основе лежит бесхозяйственность. Полный пофигизм к тому, чем твои действия могут обернуться. Да, налицо нарушения и ведомственных, и законодательных инструкций. Пока это распространение продукции с нарушением требований безопасности, приведшее к смерти двух и более лиц. До десяти лет лишения свободы. Но я не исключаю, что и другие [статьи] появятся, связанные с должностными преступлениями. Это что касается сотрудников [правоохранительных органов]», - сказал Соловьев.
Юрист уверен, что эта история повлечет за собой череду проверок и экспертиз в силовых ведомствах, но страна в очередной раз платит человеческими жизнями за свои ошибки.
«Я надеюсь, что это станет уроком для всех, и по своим складам, где конфисковали денатурат, еще что-то. Наши подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией, они все-таки сейчас озаботятся и посмотрят, что кому отдавали. Если не проводили экспертизу – пусть ее проведут и примут надлежащие меры для хранения. 21-й век, мы беспрецедентно выдерживаем санкционное давление, двигаемся вперед, а у нас люди мрут от метила. Просто позорище. К сожалению, мы опять учимся на своей крови», - резюмировал собеседник.
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