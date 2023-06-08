Глава МВД Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД Самарской области Юрия Сафронова

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД Самарской области Юрия Сафронова в ходе расследования по делу «Мистера сидра», сообщает сайт МВД России.

Как отмечается, в обязанности Сафронова входил контроль за деятельностью тыловых подразделений ГУ МВД в регионе. Вместе с ним уволен и начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

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Следствием установлено, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась там с 2012 года.

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Также был задержан сержант полиции, который охранял склад и пустил на его территорию предпринимателей.

Ранее стало известно, что «Мистер Сидр» готовили с помощью украденного со склада МВД спирта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Самарская ОбластьПолицияУвольнениеМВД РФ

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