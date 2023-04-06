Опубликовано видео допроса задержанного под Брянском украинского пилота

По словам мужчины, он проживает в Харьковской области и является частным пилотом. Он якобы не знал, что летит на территорию РФ.

Взлет легкомоторного самолета был осуществлен со старой площадки на одном из заброшенных предприятий. Задержанный сообщил, что ему поручили выполнить «контрольный полет» на малых высотах, чтобы проверить работу системы противовоздушной обороны, отмечает РЕН ТВ. По словам мужчины, воздушное судно летело на высоте 50 метров и потерпело крушение из-за поломки винта.

