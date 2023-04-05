Задержанный в Брянской области украинский пилот заявил, что выполнял задание за деньги
Пилот упавшего в Брянской области украинского самолета рассказал, что выполнял задание за деньги, сообщает издание Baza.
Мужчина заявил, что следовал за другим самолетом и не знал, что пересек границу с Россией. Пилот отметил, что не имеет отношения к украинской армии.
По его словам, он выполнял задание за 50 тысяч гривен. От него требовалось сделать фото по команде ведущего.
Сообщается, что рядом с упавшим самолетом найден присыпанный землей автомат, боеприпасы и бронежилет.
Украинский самолет упал в Клинцовском районе Брянской области рядом с населенным пунктом Бутовск. Мужчину задержали сотрудники погрануправления ФСБ.
На территории Новой Москвы ранее обнаружили обломки беспилотника ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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