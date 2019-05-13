Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве
Тела всех жертв трагедии в Шереметьеве опознаны при помощи молекулярно-генетической экспертизы. Как отмечает РИА Новости, об этом заявили в экстренных службах. «Известия» напоминают, что вечером 5 мая самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичной авиагавани, после этого воздушное судно загорелось. В результате ЧП погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице.
Как напоминает «Свободная пресса», борт был вынужден вернуться в аэропорт вылета через 28 минут после взлета. Причиной этого стали технические неполадки. По предварительным данным, в SSJ-100 попала молния, в результате этого была потеряна радиосвязь.
В настоящий момент расследованием причин трагедии занимается Следственный комитет, подчёркивает Ura.ru.
Ранее сегодня НСН писала, что с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошёл очередной инцидент. Борт, летевший рейсом из Москвы в Самару, по данным на портале Flightradar, вернулся в аэропорт Шереметьево. SSJ-100 вылетел в 01:59 из Москвы, однако менее чем через час он развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово во Владимирской области и направился обратно.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.
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