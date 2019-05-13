Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве

13 мая11:48

Тела всех жертв трагедии в Шереметьеве опознаны при помощи молекулярно-генетической экспертизы. Как отмечает РИА Новости, об этом заявили в экстренных службах. «Известия» напоминают, что вечером 5 мая самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичной авиагавани, после этого воздушное судно загорелось. В результате ЧП погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице.

Как напоминает «Свободная пресса», борт был вынужден вернуться в аэропорт вылета  через 28 минут после взлета. Причиной этого стали технические неполадки.  По предварительным данным, в SSJ-100 попала молния, в результате этого была  потеряна радиосвязь.

В настоящий момент расследованием причин трагедии занимается Следственный комитет, подчёркивает Ura.ru.

Следствие рассказало о состоянии SSJ-100 перед аварией в Шереметьеве

Ранее сегодня НСН писала, что с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошёл очередной инцидент. Борт, летевший рейсом из Москвы в Самару, по данным на портале Flightradar, вернулся в аэропорт Шереметьево. SSJ-100 вылетел в 01:59 из Москвы, однако менее чем через час он развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово во Владимирской области и направился обратно.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.

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ФОТО: Следственный комитет РФ
ТЕГИ:ШереметьевоПожарЖертвыSukhoi Superjet-100

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