Следствие рассказало о состоянии SSJ-100 перед аварией в Шереметьеве

Источник в комиссии по расследованию причин ЧП в аэропорте Шереметьево рассказал о состоянии лайнера Sukhoi Superjet 100приземления в столичной авиагавани. Как пишет РИА ФАН, он отметил, что курсо-глиссадная система была исправна. Поэтому заход на посадку ниже глиссады – траектории полета летательного аппарата, по которой он снижается – полностью является «проблемой пилотов».

Добавим, в настоящий момент в качестве основной версии трагедии в Шереметьеве рассматривается именно человеческий фактор и только потом – неисправность воздушного судна. При этом источник отмечает, что причина вероятной ошибки пилотирования станет известна после полной расшифровки параметрического и речевого самописцев.

Напомним, ЧП произошло в Шереметьеве вечером 5 мая. Самолёт, следовавший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. После жесткой посадки на борту произошло возгорание. В трагедии погибли 41 человек, напоминает «Свободная пресса».

Ранее сегодня НСН сообщала, что ещё один лайнер SSJ-100 оказался в центре внимания СМИ. Они сообщили об инциденте, в ходе которого самолёт не смог подняться в небо из-за внезапно возникших технических проблем. Инцидент произошёл в столичном аэропорту Шереметьево накануне вечером. Борт должен был отправиться в Ригу в 22.55, однако смог вылететь лишь в час ночи. Задержка была вызвана паникой пассажиров, которые почувствовали в салоне самолета запах гари.



