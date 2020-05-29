Оперштаб: В Москве скончались еще 78 пациентов с коронавирусом

Столичный оперштаб сообщил, что за сутки в городе скончались еще 78 человек с коронавирусом. Об этом говорится в официальном телеграм-канале штаба.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус. Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в столице составило 2408 человек.

В оперштабе напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции до 14 июня всем горожанам вне зависимости от возраста.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всех умерших с положительным диагнозом коронавируса решено делить на три группы.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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