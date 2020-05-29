Голикова: Умерших с коронавирусом решено разделить на несколько групп
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всех умерших с положительным диагнозом коронавируса решено делить на три группы. Как сообщает РБК, об этом Голикова заявила в эфире «Россия 24».
По словам вице-премьера, распределение в группы будет происходить на основании того, какая была причина смерти.
Голикова добавила, что в РФ соблюдается тщательное диагностирование причин летальных исходов в пандемию, отметив, что почти в 100% случаев проводится патологоанатомическое вскрытие. Она пояснила, что эта процедура позволяет понять стал ли COVID-19 прямой причиной смерти или осложнил текущие заболевания.
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