Онищенко назвал забытое всеми место для быстрого заражения коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России, ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о «самом забытом» месте, где существует высокий риск заражения коронавирусом.

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«По моей оценке, подъезд — самое забытое место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», - сказал депутат в интервью «Парламентской газете».

Онищенко добавил, что подъезд так же является общественным местом, где люди могут сталкиваться со своими соседями. По его словам, «схлопотать» там инфекцию можно запросто. В этой связи он призвал россиян надевать маски и перчатки уже на пороге своей квартиры.

Также бывший главный санитарный врач посетовал, что большинство подъездов в стране спроектированы таким образом, что там отсутствует инсоляция, в связи с чем вирусы могут выживать там достаточно долгий период времени, передает RT.

Отметим,что за минувшие сутки в России от коронавируса скончалось рекордное с начала пандемии число заболевшим коронавирусом — 232 человека. Всего за время пандемии умерли 4374 пациента с COVID-19, сообщает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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