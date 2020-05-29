Онищенко назвал забытое всеми место для быстрого заражения коронавирусом

«По моей оценке, подъезд — самое забытое место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», - сказал депутат в интервью «Парламентской газете».



Онищенко добавил, что подъезд так же является общественным местом, где люди могут сталкиваться со своими соседями. По его словам, «схлопотать» там инфекцию можно запросто. В этой связи он призвал россиян надевать маски и перчатки уже на пороге своей квартиры.



Также бывший главный санитарный врач посетовал, что большинство подъездов в стране спроектированы таким образом, что там отсутствует инсоляция, в связи с чем вирусы могут выживать там достаточно долгий период времени, передает RT.



Отметим,что за минувшие сутки в России от коронавируса скончалось рекордное с начала пандемии число заболевшим коронавирусом — 232 человека. Всего за время пандемии умерли 4374 пациента с COVID-19, сообщает Ura.ru

