Онищенко назвал забытое всеми место для быстрого заражения коронавирусом
Бывший главный санитарный врач России, ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о «самом забытом» месте, где существует высокий риск заражения коронавирусом.
«По моей оценке, подъезд — самое забытое место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», - сказал депутат в интервью «Парламентской газете».
Онищенко добавил, что подъезд так же является общественным местом, где люди могут сталкиваться со своими соседями. По его словам, «схлопотать» там инфекцию можно запросто. В этой связи он призвал россиян надевать маски и перчатки уже на пороге своей квартиры.
Также бывший главный санитарный врач посетовал, что большинство подъездов в стране спроектированы таким образом, что там отсутствует инсоляция, в связи с чем вирусы могут выживать там достаточно долгий период времени, передает RT.
Отметим,что за минувшие сутки в России от коронавируса скончалось рекордное с начала пандемии число заболевшим коронавирусом — 232 человека. Всего за время пандемии умерли 4374 пациента с COVID-19, сообщает Ura.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
388 тыс.+8 572 / сут.
Умерли
4 374+232 / сут.
Выздоровели
159 тыс.+8 264 / сут.
- Обиженный Шредером посол Украины обвинил его в дерзком унижении украинцев
- На Москву обрушились тропические ливни
- Инициатор памятника власовцам в Праге получил по почте белый порошок
- В Совфеде высмеяли экс-посла США за поддержку водной блокады Крыма
- Минобрнауки разрешило творческим вузам провести экзамены очно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru