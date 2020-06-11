Оперштаб: В Москве скончались еще 53 пациента с COVID-19

В Москве погибли еще 53 пациента с пневмонией и подтвержденным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.

Коронавирус повысил майский показатель смертности в Москве

Всего в мае COVID-19 послужил основной или сопутствующей причиной гибели 5260 человек. В настоящий момент в Москве количество выздоровевших с коронавирусом превышает число скончавшихся, однако столичный Депздрав напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию и санитарно-гигиенические меры.

Ранее НСН передавала, что, несмотря на некоторые улучшения ситуации с коронавирусом в Европе, в целом в мире она ухудшается: так считает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По состоянию на 10 июня известно о 7,2 млн случаев заражения COVID-19 и о почти 400 тысячах погибших.

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ФОТО: pixabay.com
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