Дорогой вирус. Мировая экономика падение не прекращает

Мировую экономику по итогам 2020 года ждет падение в 5,2% из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Такой прогноз опубликовал Всемирный банк, назвав происходящие события тяжелейшей со времен Второй мировой войны рецессией глобальной экономики. В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%. Прогноз Минэкономразвития предполагает чуть меньшее, но все же весомое падение - 5% по итогам года. НСН ранее уже приводила прогнозы российских экспертов-экономистов, согласно которым, «коронакризис» может стать причиной закрытия от трех до пяти миллионов предприятий в стране. Следующий из этого рост безработицы оценивался минимум в 8,5 миллионов человек.

Поручения по борьбе с безработицей в условиях противостояния коронавирусной инфекции дал правительству в понедельник президент Владимир Путин. Он, в частности, распорядился продлить выплату пособия по безработице на три месяца и отметил, что важно предусмотреть срок действия этой меры до 1 октября. Минимальный размер пособия по безработице с 1 мая увеличен втрое, до 4,5 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть дело, по распоряжению Путина получат пособие по безработице в максимальном размере.

Еще одна мера, которую предстоит проработать правительству по распоряжению главы государства, касается создания в интернете единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости. Она должна упростить поиск работы и на постоянной, и на временной основе, а также оформление правоотношений работодателей и соискателей вакансий. А Минтруду, Минобрнауки и Минфину в сотрудничестве с региональными властями поручено оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов этого года.

Между тем, нельзя исключать, что приведенные прогнозы падения мировой экономики не придется корректировать в сторону еще более пессимистических. С тревожным заявлением в понедельник выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения: несмотря на некоторые улучшения ситуации с коронавирусом в Европе, в целом в мире она ухудшается, - заявил Тедрос Аданом Гебрейесус. На 8 июня ВОЗ располагает данными о 7 миллионах случаев заражения коронавирусом и о почти 400 тысячах умерших. Стоит вспомнить и прогнозы второй волны заболеваемости осенью, которые давала та же ВОЗ и с которыми согласны российские медицинские власти. Возможность пересмотра показателей рецессии признали и во Всемирном банке: возможно, еще предстоит пересмотреть прогнозы в сторону дальнейшего понижения, - заявил представитель организации.

