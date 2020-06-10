Коронавирус повысил майский показатель смертности в Москве

Столичный департамент здравоохранения представил детальные показатели смертности в городе за май 2020 гоад, в том числе из-за коронавируса. Из них следует, что за минувший месяц в Москве было зафиксировано 15 713 смертей – на 5715 больше, чем в мае прошлого года. Майский показатель оказался также выше апрельского, что вполне объяснимо, поскольку пик заболеваемости COVID-19 пришелся на конец апреля, а между ним и пиком смертности как раз проходит около двух-трех недель. В качестве основной или сопутствующей причины смерти коронавирус отмечен в 5260 случаях, что составляет 92 процента всей избыточной смертности в мае. Непосредственной причиной смерти он стал в 2757 случаях, - говорится в сообщении депздрава. К статистике отнесены и те случаи, когда тест на коронавирус был отрицательным, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что, скорее всего, причиной смерти была именно эта инфекция. Таким образом, эти данные включают даже спорные случаи, - подчеркнули в ведомстве.

Оценивать представленную статистику можно по-разному: с одной стороны, эти показатели куда меньше, чем во многих других столицах, столкнувшихся со вспышкой коронавируса, с другой, каждый из этих случаев – человеческая жизнь и горе близких. Но есть одно «но»: московские врачи спасли десятки тысяч пациентов с коронавирусом, в том числе 65 тысяч человек, у которых заболевание проходило в тяжелой форме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сопроводив эти сведения словами глубокой благодарности медикам. А, возвращаясь в день сегодняшний, стоит отметить, что суточный прирост выявленных случаев коронавирусной инфекции достиг минимума с 11 апреля - 1195 заболевших.

Несмотря на столь оптимистичную динамику, справиться с коронавирусом на все 100 процентов не удастся, - признал Сергей Собянин. В частности, этим он объяснил ряд ограничений, сохраняющихся и после выхода Москвы из режима самоизоляции. Так, остаются в силе запреты на проведение массовых мероприятий, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных соревнований. Решения, связанные с массовыми мероприятиями в Москве, по словам Собянина, скорее всего, будут приняты в начале июля. Все введенные из-за коронавируса в Москве ограничения будут сняты через два месяца, - сказал мэр.

