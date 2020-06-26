Оперштаб: В Москве скончались 20 пациентов с COVID-19
В Москве скончались еще 20 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.
Оперативный штаб призывает всех граждан, чувствующих симптомы простудного заболевания или ОРВИ, соблюдать самоизоляцию и вызывать врача, а также не проводить самолечение. По состоянию на пятницу 26 июня в Москве 219 тыс заразившихся COVID-19, из них 214 тыс выздоровевших и 3 тыс 694 летальных исхода.
Ранее в эфире НСН глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о том, что закрытые границы с другими странами могут смягчить вторую волну эпидемии.
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