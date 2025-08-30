Оперштаб: На Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар
На Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар, возникший в результате ночной атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
При этом отмечается, что на нефтеперерабатывающем заводе продолжаются работы по ликвидации последствий.
В Telegram-канале оперштаба указано, что после атаки БПЛА ВСУ в городе продолжается обследование близлежащих к НПЗ домов. Уточняется, что уже было зафиксировано повреждение свыше 20 оконных рам зданий и частично фасада ТРЦ «Сити-центр», написал в Сети глава Краснодара Евгений Наумов.
30 августа во время ночной атаки ВСУ на Краснодарский край обломки украинских дронов упали на территории Краснодарского НПЗ, в результате чего была повреждена одна из технологических установок, и произошел пожар на площади примерно 300 квадратов.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Волгограде на улице Михайлова загорелся вещевой рынок.
