Оперштаб: На Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар

В Telegram-канале оперштаба указано, что после атаки БПЛА ВСУ в городе продолжается обследование близлежащих к НПЗ домов. Уточняется, что уже было зафиксировано повреждение свыше 20 оконных рам зданий и частично фасада ТРЦ «Сити-центр», написал в Сети глава Краснодара Евгений Наумов.

30 августа во время ночной атаки ВСУ на Краснодарский край обломки украинских дронов упали на территории Краснодарского НПЗ, в результате чего была повреждена одна из технологических установок, и произошел пожар на площади примерно 300 квадратов.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Волгограде на улице Михайлова загорелся вещевой рынок.