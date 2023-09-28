Оперштаб Белгородской области опроверг данные о заходе украинской ДРГ

«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В оперштабе уточнили, что пограничники и силовые структуры вступили в бой с противником на линии разграничения.

Кроме того, оперштаб опроверг информацию об эвакуации жителей в селе Теребрено. Также ведомство напомнило, что в Староселье ранее ввели режим ЧС, всех жителей населенного пункта отселили в октябре 2022 года.

Накануне Украина дважды обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, напоминает телеканал «360». При одной из атак пострадал местный житель.

