Оперштаб Белгородской области опроверг данные о заходе украинской ДРГ
Информация о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
В оперштабе уточнили, что пограничники и силовые структуры вступили в бой с противником на линии разграничения.
Кроме того, оперштаб опроверг информацию об эвакуации жителей в селе Теребрено. Также ведомство напомнило, что в Староселье ранее ввели режим ЧС, всех жителей населенного пункта отселили в октябре 2022 года.
Накануне Украина дважды обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, напоминает телеканал «360». При одной из атак пострадал местный житель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru