В МИД назвали удар ВСУ по китайским журналистам в Курске террористическим актом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского телеканала в Курской области является террористическим нападением и свидетельствует о намерении Киева уничтожить представителей СМИ, пытающихся объективно освещать события специальной военной операции.

Корреспондент китайского канала Phoenix получил ранения в результате атаки беспилотника во время подготовки репортажа о мирных жителях. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что журналист получил черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

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Захарова отметила, что журналист находился в бронежилете с надписью «PRESS» и сейчас находится в больнице Курска, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что данный удар направлен на подавление свободы слова и призвала международные организации оперативно отреагировать и дать оценку произошедшему, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:УкраинаМария ЗахароваЖурналистыКитайМИД

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