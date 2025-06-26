В МИД назвали удар ВСУ по китайским журналистам в Курске террористическим актом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского телеканала в Курской области является террористическим нападением и свидетельствует о намерении Киева уничтожить представителей СМИ, пытающихся объективно освещать события специальной военной операции.
Корреспондент китайского канала Phoenix получил ранения в результате атаки беспилотника во время подготовки репортажа о мирных жителях. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что журналист получил черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.
Захарова отметила, что журналист находился в бронежилете с надписью «PRESS» и сейчас находится в больнице Курска, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В своем Telegram-канале она подчеркнула, что данный удар направлен на подавление свободы слова и призвала международные организации оперативно отреагировать и дать оценку произошедшему, передает «Радиоточка НСН».
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