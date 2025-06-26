В МИД назвали удар ВСУ по китайским журналистам в Курске террористическим актом

Захарова отметила, что журналист находился в бронежилете с надписью «PRESS» и сейчас находится в больнице Курска, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что данный удар направлен на подавление свободы слова и призвала международные организации оперативно отреагировать и дать оценку произошедшему, передает «Радиоточка НСН».

