ООН создаст миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что решил создать миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке, сообщают РИА Новости. По его словам, в этом вопросе он рассчитывает на сотрудничество Москвы и Киева. Гуттериш также подчеркнул, что у нет прав проводить расследование.

«Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. В данный момент вырабатываются условия работы миссии, и о них будет сообщено правительствам РФ и Украины» - добавил генсек ООН.