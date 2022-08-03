ООН создаст миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что решил создать миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке, сообщают РИА Новости. По его словам, в этом вопросе он рассчитывает на сотрудничество Москвы и Киева. Гуттериш также подчеркнул, что у нет прав проводить расследование.

«Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. В данный момент вырабатываются условия работы миссии, и о них будет сообщено правительствам РФ и Украины» - добавил генсек ООН.

Минобороны заявило о личной ответственности Зеленского за гибель военнопленных в колонии в Еленовке в ДНР

Он также выразил надежду на то, что все стороны предоставят миссии необходимые сведения и откроют доступ ко всем объектам ради установления правды.

Ранее в ДНР заявили о 53 погибших в результате удара по изолятору в Еленовке.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ОбстрелСИЗОДНРООН
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