ООН создаст миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что решил создать миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке, сообщают РИА Новости. По его словам, в этом вопросе он рассчитывает на сотрудничество Москвы и Киева. Гуттериш также подчеркнул, что у нет прав проводить расследование.
«Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. В данный момент вырабатываются условия работы миссии, и о них будет сообщено правительствам РФ и Украины» - добавил генсек ООН.
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Он также выразил надежду на то, что все стороны предоставят миссии необходимые сведения и откроют доступ ко всем объектам ради установления правды.
Ранее в ДНР заявили о 53 погибших в результате удара по изолятору в Еленовке.
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