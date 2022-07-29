В ДНР заявили о 53 погибших в результате удара по изолятору в Еленовке

«В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в н.п. Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В штабе считают, что киевские власти «целенаправленно уничтожают» сдавшихся в плен, чтобы «замести следы военных преступлений» и заставить своих военных продолжать боевые действия и не сдаваться союзным силам.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ ударили по СИЗО в ДНР, где содержались в том числе украинские военнопленные. По данным военного ведомства, погибли 40 и были ранены 75 пленных украинцев, также ранения получили восемь сотрудников изолятора.

