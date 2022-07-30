Минобороны заявило о личной ответственности Зеленского за гибель военнопленных в колонии в Еленовке в ДНР
Министерство обороны обнародовало данные с фамилиями и именами украинских военнопленных, которые погибли и были ранены в результате удара из РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины СИЗО в Еленовке в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев», — заявил военный.
По данным Минобороны, после атаки украинской стороны погибло полсотни человек. Из них 48 оказались заживо погребены под завалами, еще двое умерли по дороге в больницу.
Конашенков также рассказал, что еще 73 военнопленных украинца получили ранения, им оказана медицинская помощь.
«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — подчеркнул представитель Минобороны.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что удар по следственному изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке был нанесен, чтобы не допустить трибунала над ними. По мнению Володина, за ракетным ударом по СИЗО стоят президент Украины Владимир Зеленский и США.
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