ООН инициирует расследование удара по СИЗО в Еленовке

«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», - цитирует его РИА Новости.

Хак также изъявил поддержку инициатив Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что удар по следственному изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке был нанесен, чтобы не допустить трибунала над ними. По мнению Володина, за ракетным ударом по СИЗО стоят президент Украины Владимир Зеленский и США.

