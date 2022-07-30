ООН инициирует расследование удара по СИЗО в Еленовке

ООН предлагает отправить экспертов в Еленовке (ДНР), чтобы расследовать обстоятельства обстрела местного СИЗО, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», - цитирует его РИА Новости.

Хак также изъявил поддержку инициатив Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что удар по следственному изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке был нанесен, чтобы не допустить трибунала над ними. По мнению Володина, за ракетным ударом по СИЗО стоят президент Украины Владимир Зеленский и США.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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