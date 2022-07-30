ООН инициирует расследование удара по СИЗО в Еленовке
ООН предлагает отправить экспертов в Еленовке (ДНР), чтобы расследовать обстоятельства обстрела местного СИЗО, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Минобороны заявило о личной ответственности Зеленского за гибель военнопленных в колонии в Еленовке в ДНР
«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», - цитирует его РИА Новости.
Хак также изъявил поддержку инициатив Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что удар по следственному изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке был нанесен, чтобы не допустить трибунала над ними. По мнению Володина, за ракетным ударом по СИЗО стоят президент Украины Владимир Зеленский и США.
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