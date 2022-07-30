Володин: За ударом по изолятору в Еленовке стоят Зеленский и США
Удар по следственному изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке был нанесен, чтобы не допустить трибунала над ними, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, за ракетным ударом по СИЗО стоят президент Украины Владимир Зеленский и США.
«Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты-азовцы (бойцы запрещенного в РФ нацбатальона «Азов». - НСН) стали бы давать показания. <...> Публичные признания своих зверств националистами ... неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО», — подчеркнул председатель Госдумы.
Изолятор в Еленовке подвергся обстрелу в ночь на пятницу. По данным Минобороны РФ, украинские силы ударили по зданию из американской системы залпового огня HIMARS. Сообщалось о 53 погибших и 75 раненых пленных.
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