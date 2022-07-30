Володин: За ударом по изолятору в Еленовке стоят Зеленский и США

По мнению Володина, за ракетным ударом по СИЗО стоят президент Украины Владимир Зеленский и США.

«Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты-азовцы (бойцы запрещенного в РФ нацбатальона «Азов». - НСН) стали бы давать показания. <...> Публичные признания своих зверств националистами ... неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО», — подчеркнул председатель Госдумы.

Изолятор в Еленовке подвергся обстрелу в ночь на пятницу. По данным Минобороны РФ, украинские силы ударили по зданию из американской системы залпового огня HIMARS. Сообщалось о 53 погибших и 75 раненых пленных.

