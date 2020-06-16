«Ненавижу тебя!»: Опубликовано видео ссоры историка Соколова с аспиранткой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Александру Бакшееву, видео действительно записал сам Соколов за несколько часов до убийства аспирантки. По мнению Бакшеевой, сам факт обнародования видео подозрителен, учитывая, что доцент в суде отказался от своих защитников.

Ранее адвокат Александр Почуев, который защищал историка Соколова, заявлял журналистам о намерении ходатайствовать в суде об обнародовании видео ссоры. Сам Почуев сказал, что защита Соколова не имеет отношения к опубликованию видео, поскольку не имела возможно скопировать его из материалов дела.

Соколова вытащили их реки Мойки утром 9 ноября 2019 года. Также был найден рюкзак с отрубленными женскими руками. Позднее выяснилось, что он убил и расчленил аспирантку, с которой жил.

