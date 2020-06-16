«Ненавижу тебя!»: Опубликовано видео ссоры историка Соколова с аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлён финал ссоры доцента-историка Олега Соколова и его возлюбленной, аспиранткой Анастасией Ещенко. Как пишет портал «Мойка 78», видео снял на телефон сам Соколов.
Видно, что девушка к тому моменту доведена до истерики и слёз. «Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня!» - говорит она.
Девушка сообщает автору видео, что больше не любит его. Тот отвечает, что понял, но пройти не даёт, отталкивая её. В итоге девушка выбивает у него из рук мобильный телефон.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Александру Бакшееву, видео действительно записал сам Соколов за несколько часов до убийства аспирантки. По мнению Бакшеевой, сам факт обнародования видео подозрителен, учитывая, что доцент в суде отказался от своих защитников.
Ранее адвокат Александр Почуев, который защищал историка Соколова, заявлял журналистам о намерении ходатайствовать в суде об обнародовании видео ссоры. Сам Почуев сказал, что защита Соколова не имеет отношения к опубликованию видео, поскольку не имела возможно скопировать его из материалов дела.
Соколова вытащили их реки Мойки утром 9 ноября 2019 года. Также был найден рюкзак с отрубленными женскими руками. Позднее выяснилось, что он убил и расчленил аспирантку, с которой жил.
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