Омбудсмен раскрыл подробности ситуации перед бунтом в колонии Владикавказа

«Где-то за неделю до этого (бунта — прим. НСН) там объявляли голодовку, я тогда заходил, общался с ними тоже. Претензии были к ужесточению режима содержания, там начали вводить более жесткие требования закона, в принципе они законные, администрации надо отдать должное», — заявил омбудсмен.

Цгоев считает, что необходимо ввести жесткие требования закона в отношении медицинского обеспечения, материального обеспечения, питания и ряда других вещей, пишет Газета.ru.

«Этот баланс, как я понимаю, был нарушен, и все это вылилось вот в такие вещи», — пояснил правозащитник.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках в осетинской колонии.

«По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «организация и участие в массовых беспорядках», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне, 15 октября, стало известно, что около 200 человек, находящихся в заключении в колонии во Владикавказе, устроили бунт. Его спровоцировали двое заключенных во время осмотра. Несколько человек получили травмы в ходе беспорядков.

