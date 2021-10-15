Около 200 человек устроили бунт в колонии Владикавказа

Около 200 человек, находящихся в заключении в колонии во Владикавказе, устроили бунт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в результате пострадали несколько человек. Отмечается, что инцидент произошел в промзоне, где работают заключенные.

В настоящее время ситуация находится под контролем, на месте дежурит служба «Скорой помощи». Бунт был вызван несогласием заключенных с режимом в колонии, пишет агентство.

