Около 200 человек устроили бунт в колонии Владикавказа
Около 200 человек, находящихся в заключении в колонии во Владикавказе, устроили бунт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, в результате пострадали несколько человек. Отмечается, что инцидент произошел в промзоне, где работают заключенные.
В настоящее время ситуация находится под контролем, на месте дежурит служба «Скорой помощи». Бунт был вызван несогласием заключенных с режимом в колонии, пишет агентство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Около 200 человек устроили бунт в колонии Владикавказа
- В Европарламенте призвали к оказанию срочной гумпомощи Афганистану
- «Росбалт» и Republic внесены в список СМИ-иностранных агентов
- Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Крыму
- В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS
- Три человека пострадали при стрельбе в аэропорту Мехико
- Захарова опровергла причастность РФ к миграционному кризису в Европе
- СМИ: МИД Кабо-Верде подтвердило обращение Украины по поводу Поклонской
- Доллар упал до 71 рубля впервые с июля 2020 года
- Эксперт по биологическому оружию поддержал версию об искусственном происхождении COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru