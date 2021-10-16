Бунтарей из осетинской колонии распределят в другие исправительные учреждения

«Решается вопрос о распределении устроивших беспорядки осужденных в колонии соседних регионов. Такое решение принято, чтобы не допустить беспорядков в будущем. Их отправка может начаться уже в ближайшее время», - сказал он.

По данным агентства, причиной беспорядков стали плановые обыски. В ходе очередной проверки двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников, чем спровоцировали сокамерников.

Напомним, в осетинскую колонию выехали комиссия ФСИН России, работают сотружники Следственного управления СК Северной Осетии. Ведомства высяняют обстоятельства произошедшего инцидента.

Накануне, 15 октября, сообщалось, что около 200 человек, находящихся в заключении в колонии во Владикавказе, устроили бунт. Его спровоцировали двое заключенных во время осмотра. Несколько человек получили травмы в ходе беспорядков.

