Бунтарей из осетинской колонии распределят в другие исправительные учреждения
Инициаторов беспорядков в исправительной колонии №1 города Владикавказа распределят в исправительные учреждения других регионов, сообщает «Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
«Решается вопрос о распределении устроивших беспорядки осужденных в колонии соседних регионов. Такое решение принято, чтобы не допустить беспорядков в будущем. Их отправка может начаться уже в ближайшее время», - сказал он.
По данным агентства, причиной беспорядков стали плановые обыски. В ходе очередной проверки двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников, чем спровоцировали сокамерников.
Напомним, в осетинскую колонию выехали комиссия ФСИН России, работают сотружники Следственного управления СК Северной Осетии. Ведомства высяняют обстоятельства произошедшего инцидента.
Накануне, 15 октября, сообщалось, что около 200 человек, находящихся в заключении в колонии во Владикавказе, устроили бунт. Его спровоцировали двое заключенных во время осмотра. Несколько человек получили травмы в ходе беспорядков.
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