Омбудсмен Мерзлякова сообщила о гибели трех срочников в Белгородской области
При обстреле украинскими войсками Белгородской области погибли три солдата срочной службы из Свердловской области. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
«Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят», - рассказала она.
По словам Мерзляковой, еще семеро солдат получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня заявил, что подразделений украинской армии нет на территории региона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru