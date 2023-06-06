Омбудсмен Мерзлякова сообщила о гибели трех срочников в Белгородской области

При обстреле украинскими войсками Белгородской области погибли три солдата срочной службы из Свердловской области. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

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«Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят», - рассказала она.

По словам Мерзляковой, еще семеро солдат получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня заявил, что подразделений украинской армии нет на территории региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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