Около Басманного суда Москвы усилили меры безопасности
Усилены меры безопасности около Басманного суда Москвы, передает ТАСС.
В ближайшее время здесь может состояться рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».
По данным издания, вокруг суда установили металлические заграждения, организовано дежурство полицейских.
Также сообщается, что вблизи суда эвакуируют припаркованные автомобили, а здание обследует кинолог с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. На опубликованных кадрах видно, как эвакуатор увозит автомобиль, кинолог с собакой обходят входы в помещение, патрульные получают приказы.
Расследованием уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» занимается центральный аппарат Следственного комитета, который уже сегодня может обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех исполнителей теракта, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru